Среда, 12 ноября 2025, 13:42 мск

Каждый пятый продукт на свердловском рынке оказался фальсификатом

Свердловский Роспотребнадзор назвал продукты, которые чаще всего фальсифицируют производители. Это мясо, включая мясные консервы и колбасу, молочная продукция, включая сливочное масло и творог, а также рыба.

«За девять месяцев 2025 года исследовано 1122 пробы пищевой продукции по признакам фальсификата. В 220 пробах был получен неудовлетворительный результат, или 20,4%», – сообщила на пресс-конференции начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Шелунцова. Всего ведомство контролирует более 8 тысяч производителей в регионе.

Качество продуктов питания отслеживается по нескольким параметрам. Так, по санитарно-химическим показателям 1,2% проб оказались неудовлетворительными. Санврачи находили нитраты в овощах и упакованной питьевой воде. Были единичные случаи, когда нашли мышьяк в рыбной продукции, кадмий и превышение допустимого уровня пестицидов – в плодовоовощной продукции. По микробиологическим показателям было выявлено 7,8% нестандартных проб, в том числе в 0,3% проб специалисты обнаружили сальмонеллу. Неблагонадежными были образцы мяса, молока, хлеба, соков, детского питания, упакованной питьевой воды, алкоголя и БАДов. Риск содержания патогенных микроорганизмов выше всего в магазинных салатах. Для исследования по радиологическим показаниям было отобрано 630 проб бутилированной воды, и в 2,9% пробах специалисты зафиксировали превышение нормы.

В целом с начала года Роспотребнадзор зафиксировал около 7 тысяч нарушений на производствах пищевой продукции. Они были связаны с маркировкой продуктов, неправильным хранением, несоответствием документов, а также с антисанитарией и несоблюдением принципа ХАССП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

