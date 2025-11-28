Уральские производители мяса и молока лишились 243 деклараций на продукцию, потому что не могли подтвердить ее безопасность

За 11 месяцев 2025 года Уральское управление Россельхознадзора признало недействительными 243 декларации на продукцию животного происхождения местных предприятий. В Курганской области производители мясной и молочной продукции потеряли 35 деклараций, в Свердловской области – 93, в Челябинской области – 115.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, одно из основных нарушений – проведение исследований в лабораториях, имеющих статус «прекращен» или «приостановлен». Это значит, что производители не могут подтвердить безопасность пищевой продукции и ее соответствие требованиям технических регламентов. В таком случае Россельхознадзор аннулирует декларации, а производителям объявляются предостережения.
Напомним, ранее свердловский Роспотребнадзор назвал продукты, которые чаще всего фальсифицируют производители. Это мясо, включая мясные консервы и колбасу, молочная продукция, включая сливочное масло и творог, а также рыба. Каждый пятый проверенный продукт на свердловском рынке имел признаки фальсификата.
