Проезд в метро на неделю подешевел вдвое

С 12 по 19 ноября пассажиры метро смогут сэкономить на проезде. Оплата по биометрии будет со скидкой 50% – 21 рубль.
Как отметили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена, сейчас биометрическими терминалами оснащены все турникеты метро, поэтому акция будет доступна всем екатеринбуржцам.
Ранее «Новый День» писал, что с 1 ноября разовая поездка в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро повысилась до 42 рублей. Как сэкономить на новых тарифах в общественном транспорте – рассказали здесь.
Екатеринбург, Дарья Деменева
