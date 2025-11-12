Проезд в метро на неделю подешевел вдвое

С 12 по 19 ноября пассажиры метро смогут сэкономить на проезде. Оплата по биометрии будет со скидкой 50% – 21 рубль.

Как отметили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена, сейчас биометрическими терминалами оснащены все турникеты метро, поэтому акция будет доступна всем екатеринбуржцам.

Ранее «Новый День» писал, что с 1 ноября разовая поездка в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро повысилась до 42 рублей. Как сэкономить на новых тарифах в общественном транспорте – рассказали здесь.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube