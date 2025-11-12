Арестован директор «Монетки», обвиняемый в убийстве кассирши

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения директору одного из магазинов сети «Монетка» Ярославу Копытову, обвиняемому в убийстве подчиненной и покушении на жизнь еще двух человек. Как сообщили в пресс-службе суда, Копытова отправили в СИЗО до 9 января 2026 года.

Как уже писал «Новый День», компания коллег с вечера 9 ноября выпивала в квартире на улице Косарева. В три часа ночи участники застолья сходили в магазин, а потом переместились в другую квартиру – на улице Бородина, где утром 10 ноября и случилась кровавая развязка.

По версии следствия, Ярослав Копытов убил 52-летнюю женщину-кассира, а также ранил 26-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Свою вину Копытов признал, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

