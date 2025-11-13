В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина

В администрацию Екатеринбурга поступило обращение от общественников с предложением установить в городе бюст Иосифа Сталина.

Как рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин, завтра комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу.

С предложением выступил руководитель грузинского общества «Сакартвело» и общественной организации «Интернациональный союз диаспор» Нукри Чавлеишвили. На своей странице «ВКонтакте» общественник поясняет свою точку зрения: «Екатеринбург (тогда Свердловск), наш «Уралмаш» во многом выросли и стали промышленными гигантами именно при Сталине и Орджоникидзе. В городе были улицы его имени, его память была неотъемлемой частью нашей истории. Хочу обратиться и к тем, кто против этой идеи: давайте относиться к истории как к уроку. Если вы считаете его правление ошибочным – значит, мы не должны повторять эти ошибки. А если видим в его эпоху величие и мощь страны – значит, мы можем этим гордиться». Автор инициативы предложил две локации для бюста – улица Культуры на Уралмаше или площадь перед Домом офицеров.

Как уже писал «Новый День», в 2015 году свердловские коммунисты уже обсуждали с мэрией возможность установки в Екатеринбурге памятника Сталину. Тогда городские чиновники предложили им самостоятельно предложить место, разработать проект, определить источники финансирования. О готовности заняться проектом заявил известный уральский скульптор Константин Грюнберг, однако дальше обсуждений дело не пошло.

