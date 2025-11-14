Решили не разжигать: вопрос о бюсте Сталина в Екатеринбурге сняли с повестки

Вопрос о возможной установке в Екатеринбурге бюста Сталина сняли сегодня с повестки заседания городской комиссии по топонимике.

Как сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин, взгляды участников заседания разделились, они были «категоричны и диаметрально противоположны».

«После бурных дебатов на комиссии по топонимике и не менее бурного обсуждения темы на моей страничке в ВК и в различных тгм-каналах, вопрос был снят с рассмотрения… Считаю, что абсолютно точно, чего нам НЕ надо в данный момент, так это противостояния в обществе», – написал депутат в соцсети.

Как уже писал «Новый День», с предложением поставить в Екатеринбурге бюст Сталина выступил руководитель грузинского общества «Сакартвело» и общественной организации «Интернациональный союз диаспор» Нукри Чавлеишвили. Он пояснил: «Екатеринбург (тогда Свердловск), наш «Уралмаш» во многом выросли и стали промышленными гигантами именно при Сталине и Орджоникидзе. В городе были улицы его имени, его память была неотъемлемой частью нашей истории. Хочу обратиться и к тем, кто против этой идеи: давайте относиться к истории как к уроку». Автор инициативы предложил две локации для бюста – улица Культуры на Уралмаше или площадь перед Домом офицеров.

В 2015 году свердловские коммунисты уже обсуждали с мэрией возможность установки в Екатеринбурге памятника Сталину. О готовности заняться проектом заявил известный уральский скульптор Константин Грюнберг, однако дальше обсуждений дело не пошло.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube