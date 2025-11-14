российское информационное агентство 18+

Пятница, 14 ноября 2025, 08:58 мск

Пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром на дороге Первоуральск – поселок Кузино перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, ехавший по маршруту 107.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 44-летний водитель со стажем управления автобусом 1 год не учел состояние дорожного покрытия.

На момент ДТП в автобусе находились водитель и 7 пассажиров, одной женщине потребовалась медицинская помощь.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена проверка.

Отметим, ночью в Свердловской области прошел мокрый снег, на трассах и тротуарах сейчас очень скользко, на что жалуются и водители, и пешеходы.

Первоуральск, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

