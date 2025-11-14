Дороги и тротуары Екатеринбурга снова покрылись ледяной коркой и шугой (ФОТО)

Крайне неблагополучной можно назвать сегодня ситуацию на дорогах Екатеринбурга. Ночью в городе прошел ледяной дождь, что привело к появлению на проезжей части и тротуарах тонкой ледяной корки, луж и шуги одновременно. В связи с этим сцепка шин с дорогой очень плохая, на дорогах постоянно возникают аварийные ситуации.

В ГАИ просят учитывать погодные условия и качество асфальта, выбирать правильный скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Отметим. Что из-за обледеневшей дороги и превышения скорости сегодня уже случилось одно ДТП – под Первоуральском маршрутный ПАЗ вылетел на обочину и перевернулся. Одной пассажирке понадобилась медицинская помощь.

Екатеринбург, Елена Васильева

