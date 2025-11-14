На территорию колонии в Свердловской области пытался заехать грузовик с оружием

Грузовик с оружием пытался заехать на территорию ИК-47 в Каменск-Уральском. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, 13 ноября транспортное средство под управлением некоего гражданина Ч. должно было вывезти с территории колонии продукцию цеха деревообработки. Во время досмотра на КПП сотрудникам ИК-47 в кабине водителя были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Информация об обнаружении запрещенных предметов направлена в УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области, Росгвардию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции организовала изъятие запрещенных предметов.

Возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube