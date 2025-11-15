Мужчина, пытавшийся провезти оружие в колонию, останется под стражей до 13 января

Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил в СИЗО З.В. Чепалова, пытавшегося провезти накануне оружие на территорию ИК-47. Он останется под стражей до 13 января 2026 года.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, в отношении Чепалова возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал «Новый День», 14 ноября во время досмотра на КПП сотрудникам ИК-47 в кабине водителя грузовика были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Информация об обнаружении запрещенных предметов направлена в УФСБ, ГУ МВД России по Свердловской области и в Росгвардию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

