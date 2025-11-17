Денис Паслер проведет первую прямую линию с уральцами

В следующую среду, 26 ноября, в 18:00 губернатор Денис Паслер проведет прямую линию с жителями Свердловской области.

Отправлять вопросы губернатору можно уже сейчас. Их принимают на сайте дениспаслер.рф, на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в социальных сетях губернатора – «ВКонтакте», «Tелеграм», «Одноклассники».

Прямую линию будут транслировать на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, в социальных сетях губернатора и региона, на радиостанциях «Радио России» и «Вести FM».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube