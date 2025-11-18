«Губернатор, помогите!» – что пишут уральцы Паслеру перед прямой линией

Жители Свердловской области атакуют вопросами социальные сети Дениса Паслера в преддверии первой прямой линии губернатора, которая пройдет 26 ноября. «Новый День» изучил, какие проблемы волнуют свердловчан.

Общественный транспорт и дороги

Немалая часть сообщений в комментариях к постам в телеграм-канале Дениса Паслера посвящена работе общественного транспорта.

Первоуральцы досадуют, что их город не получил обещанных новых автобусов. «Помогите с городским транспортом городу Алапаевску. Очень плохо ходит», – пишет еще один подписчик. Житель микрорайона Ключи в Артемовском просит губернатора организовать дополнительный маршрут автобуса, так как местные власти, по его словам, не решают этот вопрос. Екатеринбуржцы возмущены, что в полуторамиллионном городе ходят автобусы «Богдан» и ПАЗ, в утренние часы пик в них давка.

Пара сообщений касается электрички, следующей маршрутом Верхняя Салда – Екатеринбург. Свердловчане жалуются, что в вагонах твердые сиденья, поэтому многочасовые поездки в них очень некомфортны для людей.

Еще одна больная тема – состояние муниципальных дорог. Жители просят губернатора обустроить пешеходные переходы в Арамили, проконтролировать ремонт развязки у «Калины» в Екатеринбурге, решить проблему со светофорами в Ревде.

Нехватка больниц и школ

Жители села Косулино просят губернатора обратить внимание на ситуацию с местной школой. Здание рассчитано на 800 учащихся, но в школу ходят 2600 детей. Обучение ведется в две смены, ученикам не хватает классов и туалетов, некоторые уроки проходят в коридорах. Родители жалуются, что местные власти не предоставляют школьный автобус, и дети вынуждены ходить 2-4 километра до школы пешком. При этом население Косулино постоянно растет за счет коттеджных поселков.

Остро стоит вопрос со здравоохранением в муниципалитетах. Подписчики из Ивделя сообщают, что местная больница «рассыпается», в городе нет роддома, как и врачей-специалистов. Жители вынуждены ездить в соседние города за медпомощью, но и там больницы переполнены.

О похожей проблеме пишут жители Таборинского района. Им приходится ездить на медосмотр в Тавду, но врачи не могут принять всех желающих, поэтому диспансеризация растягивается на несколько дней. Жители каждый раз заказывают машину, чтобы съездить районную больницу.

«В Новоуральске опять большие проблемы с обеспечением льготных лекарств. В частности, нет ни одного препарата по кардиольготе (после стентирования), а «Клопидогрел» уже 3 месяца сами покупаем. Вот так», – сообщает пользователь Татьяна.

Газификация сел

Программа газификации Свердловской области начала действовать с 2021 года, но еще многие населенные пункты остаются без газа. Об этом свидетельствует поток комментариев в телеграм-канале Паслера. Подписчики просят решить вопрос с газификацией в селе Абрамово, деревне Андреевка, поселках Белореченский, Прохладный, в деревне Шиловка. Судя по сообщениям жителей, проблема остро стоит во всем Южном управленческом округе.

Снос киосков в Екатеринбурге

По поручению Дениса Паслера в Екатеринбурге был приостановлен демонтаж киосков, но люди продолжают писать ему в телеграм-канал. Основные жалобы связаны со сносом киосков «Роспечать» и остановок, которые были совмещены с ларьками. «В настоящее время пожилым людям негде присесть, ожидая автобус, а главное, спрятаться от дождя и снега! С какой целью это сделано, чтобы позлить людей или с другой целью?» – задается вопросом Владимир Жуйков. Подписчица Inna интересуется, почему на замену снесенным устанавливают очень маленькие остановки.

Карьер в поселке Зюзельский

Жители Полевского пишут губернатору, что их пугают взрывы на карьере вблизи поселка Зюзельский (там с 2024 года добывают базальт). «Вы обещали, что мы будем жить спокойно, разработка карьера нас не коснется. Но после очередного взрыва у людей пошли трещины по домам, у кого-то треснули потолки. Поселок Зюзельский стоит на заброшенных шахтах, в следующий раз после взрыва эти шахты могут обрушиться, и что тогда будет с домами?» – спрашивает один из жителей. Другие комментаторы его поддерживают и просят Дениса Паслера принять меры.

Свиньи, лифты и ночной шум

По традиции свердловчане используют прямую линию губернатора, чтобы решить свои бытовые проблемы. Так, пользователь Елена сообщает, что в девятиэтажном доме на улице Донбасской в Екатеринбурге не работает лифт, и просит Дениса Паслера «посодействовать в решении проблемы». Другой горожанин просит главу региона разобраться с подростками-хулиганами на улице Вайнера. Подписчик Сергей Чикишев интересуется: «Денис Владимирович, а у Вас есть в планах прикрыть Ельцин-центр?». Жители Ревды просят губернатора решить проблему со свиньями, которые «терроризируют» их город. Жительница Североуральска Наталья настойчиво пишет в телеграм-канал губернатора, что возле ее дома по ночам слишком громко работает снегоуборочная техника, и это мешает спать всем обитателям улицы.

Денис Паслер проведет прямую линию с уральцами 26 ноября в эфире телеканала ОТВ.

Ангелина Сергеева

