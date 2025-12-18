«Вы наша последняя надежда!» – жители Бажовских мест жалуются Путину на взрывы

Жители поселка Зюзельский Полевского округа Свердловской области подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину, где рассказали о проблемах, связанных с разработкой щебеночного карьера в непосредственной близости от поселка.

В обращении говорится, что в ноябре 2025 года ООО «Железянский рудник» провело на карьере взрывные работы, которые напугали местных жителей. Зюзельцы боятся за свои дома, а также отмечают, что добыча щебня ведется на водозаборном участке поселка. Взволнованность людей объясняется еще и тем, что поселок стоит на затопленной серно-кобальтовой шахте, также рядом с Зюзельским расположены шламохранилища Полевского криолитового завода и его отстойник, предприятие «Гидромедь».

«Кто может гарантировать, что при производстве взрывных работ часть этой нечисти не попадет в скважины жителей города, в Северский пруд и далее в Чусовую? – пишут активисты. – Мы неоднократно обращались к губернатору, в правительство области с предложением собрать производственное совещание всех заинтересованных сторон, на котором были бы заданы, да, неприятные вопросы, и на которые сотрудники министерств и ведомств дали полные ответы. Владимир Владимирович, Вы последняя наша НАДЕЖДА на соблюдение ЗАКОННОСТИ в этом вопросе».

Как уже писал «Новый День», борьба жителей Зюзельского за право на благоприятную экологическую среду началась более 10 лет назад. В 2014 году конфликт между жителями поселка и ООО «Железянский рудник», желавшим начать здесь добычу щебня, не сходил с первых полос СМИ.

Напряжение было так велико, что 1 августа 2014 года тогдашний губернатор Евгений Куйвашев прислал в Зюзельский тогдашнего премьер-министра области Дениса Паслера, который встретился с населением. Большинство жителей – участников встречи ответили, что они готовы пожертвовать обещанными инвестором материальными благами ради того, чтобы сохранить природу поселка в нынешнем виде. «Это непростое для меня решение. Я считаю, что бизнес необходимо поддерживать, чтобы область могла жить и развиваться. Но если жители поселка против строительства карьера, правительство области будет поддерживать жителей Свердловской области», – заявил тогда Денис Паслер.

Проблема карьера в Зюзельском была снова поднята на прямой линии уже губернатора Дениса Паслера 26 ноября 2025 года. После этого с жителями поселка встретился первый замглавы Полевского округа Андрей Федюнин. Он заявил активистам, что взрывные работы проводятся на законных основаниях в рамках специального разрешения № ИЗ-66-0599, выданного Федеральной службой по экологическому и атомному надзору 7 мая 2025 года. Также он сообщил, что осмотр частных домов, который проводила администрация в ноябре 2025 года, не выявил разрушений, вызванных производственными взрывами.

Жителей Зюзельского такой ответ не удовлетворил, поэтому они настаивают на том, чтобы их точка зрения на проблему была доведена до главы государства.

Зюзельский, Елена Владимирова

