«Свиньи терроризируют город», – губернатору пожаловались на животных на улицах (ФОТО)

Губернатору Денису Паслеру пожаловались на свиней, которые терроризируют целый город – Ревду. Местный житель по прозвищу Ташкент, который держит животных, выпускает их на самовыгул, и свиньи бродят по детским площадкам, по дорогам, забредают в палисадники и на мусорные площадки в поисках еды. Они создают потенциально аварийные ситуации, выскакивая на проезжую часть, а люди боятся, что звери могут напасть на детей.

Власти муниципалитета не могут принять мер. «Уже не первый год свиньи терроризируют город Ревду! Что делать простым жителям, власти города беспомощны», – пишут жители города в комментариях в ТГ-канале губернатора.

Ревда, Елена Сычева

