В Ревде нашли способ борьбы с бродячими свиньями

Ревдинский городской суд принял новое решение по делу о свиньях, которые бесконтрольно бродят по улицам, разносят мусор и пугают детей.

Как сообщили в пресс-службе суда, в первый раз эту проблему рассмотрели еще в прошлом году. Было установлено, что свиньи местного фермера Луткова содержатся в условиях, опасных для людей и окружающей среды. Животные свободно гуляли по городу, их останки и продукты их жизнедеятельности хранились на территории фермера. Особую тревогу вызывала близость к реке Ревде – всего 100 метров. Биологические отходы стекали в водоем, создавая прямую угрозу эпидемиологической безопасности. Суд обязал фермера прекратить бесконтрольный выгул животных, но он ничего не сделал.

В связи с полным бездействием Луткова приставы обратились в суд с новым ходатайством. Их позицию поддержали прокурор, представители администрации и ветеринарной службы. Суд решил изъять бродячих свиней и временно передать их на содержание в фермерское хозяйство Гатамова в селе Кленовском. Животные будут находиться там до момента, пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством.

Как уже писал «Новый День», ревдинцы жаловались на эту проблему губернатору. Они писали, что местный житель по прозвищу Ташкент (Лутков), который держит животных, выпускает их на самовыгул, и свиньи бродят по детским площадкам, по дорогам, забредают в палисадники и на мусорные площадки в поисках еды. Они создают потенциально аварийные ситуации, выскакивая на проезжую часть, а люди боятся, что звери могут напасть на детей.

Ревда, Елена Владимирова

