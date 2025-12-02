Ревдинские свиньи все еще терроризируют город – их обещали изъять

В Ревде свиньи, принадлежащие местному фермеру, который выпускает их на самовыгул, продолжают терроризировать город, несмотря на намерение властей изъять животных у нерадивого владельца. Как сообщала ранее объединенная пресс-служба судов Свердловской области, на прошлой неделе ходатайство управления ФССП по региону было удовлетворено: приставы просили обязать мэрию удалить животных с улиц и передать новым владельцам, которые смогут обеспечить им должное внимание и держать под контролем. Суд города Ревды удовлетворил просьбу.

Однако, несмотря на решение инстанции, пока что свиньи, принадлежащие фермеру Анатолию Луткову (известен как Ташкент) продолжают свободно разгуливать по улицам Ревды, сообщают местные жители в соцсетях. Информацию подтверждает издание «Ревда-инфо». Напомним, по решению суда животных должны увезти на свиноферму в село Кленовское, «пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством».

Ревда, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube