Ревдинские свиньи все еще на свободе: их владелец подал апелляцию

Решение вопроса с эвакуацией с улиц Ревды бродячих свиней затягивается. Постановление суда, согласно которому животных должны были перевезти на ферму в село Кленовское, оспорил их владелец – фермер Анатолий Лутков по прозвищу Ташкент.

«Сегодня Анатолий Лутков решил обжаловать решение Ревдинского суда в областной инстанции. На это может уйти два месяца. Все это время с улиц города убирать их никто не будет», – сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий».

Напомним, свиньи фермера Луткова уже несколько лет буквально терроризируют жителей Ревды. Они свободно ходят по улицам, в том числе по проезжей части, роются в мусорных контейнерах, заходят во дворы. В конце ноября городской суд вынес решение, по которому животных должны были увезти на свиноферму в село Кленовское, «пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством».

