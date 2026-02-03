Областной суд решит вопрос со свиньями в Ревде 4 марта

Судья Свердловского областного суда Светлана Шестакова рассмотрит дело о бродячих свиньях из Ревды 4 марта. В картотеке говорится, что заседание пройдет без вызова лиц, участвующих в деле.

Как уже писал «Новый День», свиньи фермера Луткова-Ташкента уже несколько лет буквально терроризируют жителей Ревды. Они свободно ходят по улицам, в том числе по проезжей части, роются в мусорных контейнерах, заходят во дворы. В декабре появилось сообщение о том, что бродячая свинья вырвала из рук женщины пакет с продуктами.

В конце ноября городской суд вынес решение, по которому животных должны были увезти на свиноферму в село Кленовское, но в последний момент их владелец все-таки успел подать апелляцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

