В Ревде свиньи отнимают у людей сумки с продуктами

Гуляющие по Ревде свиньи с каждым днем чувствуют себя все более вольготно. Уже появились случаи, когда они отнимают еду у людей.

«А свинки стали разбойничать. Отбирают пакеты с едой у людей. Моя знакомая вышла из магазина и пошла, слышит, кто-то дергает пакет, не успела обернуться, а свинья вырвала пакет, продукты рассыпались, свинья схватила хлеб и побежала», – рассказала редакции «Ревдинского рабочего» горожанка Татьяна.

Как уже писал «Новый День», свиньи фермера Луткова по прозвищу Ташкент уже несколько лет буквально терроризируют жителей Ревды. Они свободно ходят по улицам, в том числе по проезжей части, роются в мусорных контейнерах, заходят во дворы.

В конце ноября городской суд вынес решение, по которому животных должны были увезти на свиноферму в село Кленовское, «пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством». В последний момент Лутков обжаловал решение суда, и его исполнение было поставлено на паузу.

Ревда, Елена Владимирова

