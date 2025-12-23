К отлову свиней в Ревде приступят только после праздников

Раньше окончания новогодних каникул отлавливать бродячих свиней в Ревде не будут.

«К реализации судебного решения мы сможем приступить только 12 января, если суд не встанет на сторону Анатолия Луткова, хозяина свиней, только после этого фермер Гатамов из Кленовского сможет вывезти их законным образом», – сказала на прямой линии глава Ревды Татьяна Клепикова.

Как уже писал «Новый День», свиньи фермера Луткова по прозвищу Ташкент уже несколько лет буквально терроризируют жителей Ревды. Они свободно ходят по улицам, в том числе по проезжей части, роются в мусорных контейнерах, заходят во дворы.

В конце ноября городской суд вынес решение, по которому животных должны были увезти на свиноферму в село Кленовское, «пока не объявится их законный владелец или не будет установлен иной порядок в соответствии с гражданским законодательством». В последний момент Лутков обжаловал решение суда, и его исполнение было поставлено на паузу.

Сегодня ревдинцы сообщили, что бродячая свинья вырвала из рук женщины сумку с продуктами.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube