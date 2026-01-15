российское информационное агентство 18+

Судьбу бродячих ревдинских свиней будет решать облсуд

Вопрос с бродящими по Ревде свиньями, скорее всего, не решится раньше весны – их владелец все-таки успел подать апелляцию на решение городского суда, согласно которому животных поселят у фермера из села Кленовское.

Как сообщается на сайте Ревдинского суда, жалоба от Анатолия Луткова поступила к ним 14 января. Сейчас ее передадут в Свердловский областной суд. Учитывая традиционную загруженность свердловских судей, вряд ли рассмотрение дела состоится в ближайшие дни.

Как уже писал «Новый День», свиньи фермера Луткова-Ташкента уже несколько лет буквально терроризируют жителей Ревды. Они свободно ходят по улицам, в том числе по проезжей части, роются в мусорных контейнерах, заходят во дворы. В декабре появилось сообщение о том, что бродячая свинья вырвала из рук женщины пакет с продуктами.

В конце ноября городской суд вынес решение, по которому животных должны были увезти на свиноферму в село Кленовское. В декабре глава города Татьяна Клепикова заявила, что до окончания новогодних каникул отлавливать бродячих свиней не будут. Сейчас горожане пишут в соцсетях, что хрюшки сильно мерзнут, и, вероятно, многие из них не переживут крещенские морозы.

Ревда, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

