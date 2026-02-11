Шесть лет свинства. Город на Урале не может справиться с сельхозживотными на самовыгуле

Завтра Свердловский областной суд рассмотрит жалобу жителя города Ревды Анатолия Луткова, которого местные знают как «фермера Ташкента» и который попытается оспорить решение нижестоящей инстанции об изъятии у него свиней. Имя его звучит обычно в сводках новостей о мелких ЧП: владелец сельскохозяйственных животных не занимается ими, а просто отпускает на самовыгул. Итог: разграбленные мусорные баки, разрытые клумбы во дворах многоквартирных домов и парках, опустошенные огороды и мелкие ДТП из-за внезапно выбегающих на дорогу поросят. Случались даже нападения на людей, идущих выбрасывать мусор – оголодавшие животные выхватывали пакеты с отходами из рук ревдинцев. И все это продолжается уже больше шести лет, а управу на фермера и его животных не может найти никто. «Новый День» подготовил ретроспективу ревдинского «свинства».

Первые сообщения о появлении свиней на улицах Ревды стали появляться еще летом 2020 года. Тогда это были, в основном, заметки в юмористическом тоне. После весеннего локдауна, когда в разных городах замечали диких животных, ревдинцы тоже шутили, мол, «и у нас природа настолько очистилась». Довольно быстро местные журналисты выяснили, кому принадлежат свиньи.

Также время от времени появлялись сообщения о гуляющих на улицах коровах, овцах, козах. От скота страдало имущество людей, причем никому не удавалось взыскать с владельца компенсацию причиненного вреда. Так, летом 2021 года в садовом товариществе «Восток» коровы Ташкента уничтожили посадки на шести огородах. Были съедены капуста, морковь и свекла, что крупнорогатый скот не съел, то вытоптал. Полиция развела руками: уголовное дело не возбудили, несмотря на явный ущерб, так как не смогли установить, чьи животные его причинили. Осенью того же года под колеса легковушки в Ревде выбежала отара овец Луткова. Животные не пострадали, а вот хозяйке автомобиля пришлось менять сломанную в результате ДТП фару за свой счет.

Примечательно, что когда несчастных, замерзших животных попытались спасти зооволонтеры, например, козу с новорожденным козленком, очутившихся во дворе жилого дома на декабрьском морозе, фермер сразу вспомнил, что он владелец – и подал заявление в полицию на защитников, которые покусились на его имущество. И формально был прав.

Конечно, местные жители тоже обращались за шесть лет не только в полицию, но и в другие органы – но решить проблему не смог никто. В администрации Ревды заявляли, что контроль за содержанием домашних животных не входит в их полномочия. В областном управлении Россельхознадзора и региональном департаменте ветеринарии выписывали Луткову предписания и предостережения, но на этом дело и заканчивалось.

Интересно, что примерно с 2023 года козы, овцы и коровы Ташкента перестали мелькать в новостях, но не потому что фермер взялся за нормальное ведение хозяйства. Просто именно эти животные оказались менее живучи: без теплых стойл, без нормальной пищи (а питались они, в основном, на помойках), парнокопытные погибли. Часть из них Лутков, по сообщениям соседей, прикапывал на своем участке, что строго запрещено, но каким-то образом успевал убрать останки до приезда специалистов Россельхознадзора. Так или иначе, у Луткова остались одни свиньи.

В конце декабря прошлого года суд Ревды решил: сельскохозяйственных животных, находящихся на самовыгуле, должны перевезти на ферму в село Кленовское, однако Ташкент успел подать жалобу на решение, а отлов свиней перенесли – 12 февраля Свердловский областной суд рассмотрит заявление фермера и решит, давать ли ему ход.

