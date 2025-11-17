Девочка, пострадавшая в страшном ДТП в Ревде, возвращается домой из больницы

11-летняя Лиза, серьезно пострадавшая в ДТП, где погибли две ее подруги, поправляется. Сегодня она вернется домой. Об этом рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Она сообщила, что Лизу сегодня выпишут из травматологического отделения.

«Учитывая тяжесть полученных в аварии травм, ей еще долгое время необходимо будет находиться под наблюдением врачей по месту жительства. Кроме того, специалисты ДГКБ № 9 также ждут Лизу для продолжения лечения, ведь наша главная задача на данном этапе – поставить ребенка на ноги. Благодаря современным методикам, передовому оборудованию и золотым рукам наших медиков после реабилитации, которая будет организована в профильных здравницах региона, маленькая свердловчанка сможет ходить», – цитирует Савинову телеграм-канал минздрава.

Напомним, резонансное ДТП случилось вечером 27 октября на улице Чехова в Ревде. Автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил трех девочек, ожидавших зеленый сигнал светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли сразу, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. У нее были диагностированы множественные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести.

Виновник ДТП Михаил Слободян, севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, военным гарнизонным судом был заключен в СИЗО на два месяца.

Погибших девочек Аню и Киру похоронили 30 октября.

Ревда, Елена Владимирова

