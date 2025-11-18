Неадекватный дебошир взял в заложники женщину и угрожал взорвать дом гранатой

В Первоуральске вечером 17 ноября ранее судимый 52-летний местный житель забаррикадировался в квартире со своей сожительницей и угрожал взорвать дом гранатой. Полиция и Росгвардия провели спецоперацию по его задержанию.

Чтобы никто не пострадал, в многоэтажном доме по адресу ул. Малышева, 8 отключили газ и электричество, жильцов эвакуировали. Для переговоров с дебоширом полицейские пригласили его мать.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в ходе спецоперации неадекватный мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть территориального ОВД. Никто не пострадал. Ни огнестрельного оружия, ни взрывчатых веществ у обвиняемого не оказалось. Ранее он был судим за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.

Глава Первоуральска Игорь Кабец в 23:57 сообщил в соцсетях, что коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме, жильцы дома вернулись в свои квартиры.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Следствие будет настаивать на заключении фигуранта под стражу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Первоуральск, Елена Владимирова

