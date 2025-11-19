Суд арестовал дебошира из Первоуральска, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме

Первоуральский городской суд заключил под стражу мужчину, который удерживал в заложниках жену и угрожал взорвать гранату. Из-за него накануне ночью был эвакуирован жилой дом, а сотрудники полиции штурмом брали квартиру дебошира.

Обвиняемый – 52-летний уроженец Карпинска Азат Фахретдинов. Против него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 чт. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия или предметов, используемым в качестве оружия». По версии следствия, пьяный мужчина примерно с 18:00 до 23:30 удерживал в квартире 47-летнюю женщину, угрожая ее жизни и здоровью, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По решению суда, мужчина арестован на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 января 2026 года.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

