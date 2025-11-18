Исполнительный директор УВЗ заявил о провокации: «Завод никогда не вел сокращения»

Депутат заксо Свердловской области, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин заявил, что никаких сокращений на предприятии нет, а те, кто говорят обратное, занимаются провокациями. Причиной для этого стала реплика одного из его коллег.

«Заявляю официально: УВЗ никогда не вел сокращения, это нападки. Нас пытаются раскачать и задержать конвейер разными способами. Сейчас мы ведем прием. Нам необходимо около 2000 человек, срочно. Об этом пишут везде. Мы уже привезли 600 человек из других регионов, даем им квартиры, но нашим противникам это неправильно. Они ведут нападки, пишут, что УВЗ сокращает, чтобы остановились люди. Это натуральная провокация. УВЗ принимает людей, мы расширяемся, увеличиваемся. Они пытаются раскачать коллектив, разбалансировать, чтобы остановить конвейер, чтобы не шли люди», – эмоционально высказался Рощупкин.

Присутствующий на заседании губернатор Денис Паслер добавил, что понимает беспокойство Владимира Рощупкина, потому что коллектив УВЗ работает в непростых условиях с очень высокой загрузкой. «С учетом того, что они справляются с задачами, которые перед ними ставит государство, понятно, кому это не нравится и кто заинтересован в раскачивании этой ситуации. Я с Владимиром Николаевичем очень часто общаюсь, я понимаю, что происходит на заводе», – сказал губернатор и попросил депутатов, прежде чем делать какие-то резонансные заявления, проверять информацию и изучать все детали.

Напомним, 10 октября стало известно, что некоторые специалисты гражданского сегмента «Уралвагонзавода» перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом новый график не коснется гособоронзаказа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

