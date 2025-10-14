Почему заводы переводят на неполную неделю: мнение экономиста

Перевод части сотрудников промышленных предприятий на сокращенную неделю – вынужденная мера, которая позволит сохранить компетентные кадры в изменившихся условиях экономики.

Об этом заявила, отвечая на вопрос «Нового Дня», директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова. «Это один из выходов, чтобы не потерять и сохранить компетентные кадры, и в то же время, исходя из экономической ситуации, привести в соответствие с ней затраты, которые влияют в том числе и на стоимость продукции. Наверно, это один из приемлемых способов сохранения кадрового потенциала региона. Потому что, если представить альтернативу, то есть сначала закрывать производство, а потом, если надо, открывать – мы абсолютно точно потеряем кадры, которые могут переехать в другие регионы. Это спасение наших людей», – считает эксперт.

Напомним, 10 октября стало известно, что некоторые специалисты гражданского сегмента «Уралвагонзавода» перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом новый график не коснется гособоронзаказа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

Ранее, в июле этого года, департамент информполитики сообщил, что «в силу закономерного перераспределения трудовых ресурсов и изменений в экономике некоторые предприятия региона сокращают штат или переходят на неполный рабочий день».

Екатеринбург, Елена Владимирова

