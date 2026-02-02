Более 14 тысяч свердловчан сейчас находятся в простое или работают неполное время

К концу января 2026 года в Свердловской области в режиме неполной занятости находились 14 274 человека из 84 организаций.

Такие данные «Новому Дню» предоставили в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. В ответе на редакционный запрос уточнили, что в простое находятся 1446 человек, у 12 828 свердловчан – неполное рабочее время.

«Правительством Свердловской области принимаются меры по купированию и сглаживанию последствий неполной занятости и увольнений, включая выезды специалистов центров занятости с подбором вакансий и разработку стандартных планов мероприятий при сокращении работников», – добавили в департаменте.

Как уже писал «Новый День», сообщения о переводе на неполную рабочую неделю отдельных подразделений уральских предприятий появились в июле 2025 года. Позже директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова заявила «Новому Дню», что перевод части сотрудников промышленных предприятий на сокращенную неделю – вынужденная мера, которая позволит сохранить компетентные кадры в изменившихся условиях экономики.

«Это один из выходов, чтобы не потерять и сохранить компетентные кадры, и в то же время, исходя из экономической ситуации, привести в соответствие с ней затраты, которые влияют в том числе и на стоимость продукции. Наверно, это один из приемлемых способов сохранения кадрового потенциала региона. Потому что, если представить альтернативу, то есть сначала закрывать производство, а потом, если надо, открывать – мы абсолютно точно потеряем кадры, которые могут переехать в другие регионы. Это спасение наших людей», – поясняла эксперт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube