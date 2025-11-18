Проект бюджета-2026 принят в первом чтении

Депутаты свердловского заксо приняли в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Перед депутатами выступил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Он сообщил, что доходы областного бюджета запланированы в объеме 504,4 млрд рублей, расходы – 536,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят 468,6 млрд рублей, безвозмездные поступления – 35,9 млрд рублей.

В структуре расходов региона 70% составит финансирование социальной сферы, в целом это порядка 359 млрд рублей. В числе приоритетов – социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, помощь семьям с детьми, а также поддержка участников спецоперации и их семей.

На финансирование строительства и капремонта социальных объектов – школ, детских садов, больниц – будет направлено 13,7 млрд рублей.

В 2026 году будет продолжена работа по реконструкции и строительству объектов ЖКХ, водо- и теплоснабжения, для этого в бюджете запланировано более 12 млрд рублей.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется направить 1,9 млрд рублей.

На развитие транспорта предусмотрено 3,5 млрд рублей, в том числе средства будут направлены на развитие метрополитена в Екатеринбурге. Общий объем финансирования Дорожного фонда составит 40 млрд рублей. На поддержку сельского хозяйства предусмотрено 4,6 млрд рублей.

В ближайшее время начнет работу временная согласительная комиссия по бюджету, в которую войдут областные депутаты и члены правительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube