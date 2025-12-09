Бюджет-2026 принят с дефицитом 32 млрд рублей

Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях проект бюджета Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.

По итогам работы согласительной комиссии объем доходов и расходов увеличен на 2,623 миллиарда рублей. В результате доходы областного бюджета на 2026 год составят порядка 507 миллиардов рублей, объем расходов – 539 миллиардов рублей. Объем дефицита областного бюджета не меняется, на 2026 год он составит порядка 32 миллиардов рублей.

В структуре расходов региона 70% составит финансирование социальной сферы, в целом это порядка 359 млрд рублей. В числе приоритетов – социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, помощь семьям с детьми, а также поддержка участников спецоперации и их семей.

На финансирование строительства и капремонта социальных объектов – школ, детских садов, больниц – будет направлено более 13 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

