Депутаты заксо соберутся на внеочередное заседание

До конца 2025 года заксо Свердловской области проведет еще три пленарных заседания.

Как сообщила сегодня коллегам спикер Людмила Бабушкина, 27 или 28 ноября состоится внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены законопроекты в развитие федерального законодательства.

На заседании 9 декабря депутаты рассмотрят проект областного бюджета на 2026 год во втором и третьем чтениях. Уже завтра, 19 ноября, начнет работу согласительная комиссия по бюджету.

23 декабря заксо организует новогоднее представление для детей участников СВО в оперном театре. 24 декабря состоится последнее пленарное заседание в этом году.

Напомним, сегодня депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы областного бюджета запланированы в объеме 504,4 млрд рублей, расходы – 536,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят 468,6 млрд рублей, безвозмездные поступления – 35,9 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube