Спустя почти полгода дума Режа выбрала мэра

Режевская дума с четвертой попытки выбрала мэром Евгения Чепчугова, который исполнял обязанности главы последние несколько месяцев. Как сообщили в ДИПе, за Чепчугова проголосовали 16 из 17 депутатов.

Напомним, предыдущий мэр Иван Карташов ушел в отставку в марте, чтобы стать заместителем министра экономики области.

23 июля Денис Паслер назначил Евгения Чепчугова временно исполняющим полномочия главы Режа. Несколько раз кандидатуру Чепчугова выносили на голосование в городской думе, но она не могла собрать кворум.

Кроме того, сегодня был избран новый глава Ачита. Им стал Дмитрий Софронов, за которого проголосовали 11 депутатов. Дмитрию Софронову 37 лет. Ранее он занимал разные должности в МУП ЖКХ Ачитского городского округа, позднее был инженером электросвязи. С 2020 года трудился директором службы по работе с населением «Совет».

Реж, Елена Владимирова

