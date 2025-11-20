Гия Свердловский останется в СИЗО до 30 декабря

Обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии Георгий Акоев (Гия Свердловский) останется под стражей.

Как уже сообщал «Новый День», 2 ноября Верх-Исетский районный суд арестовал Акоева до 30 декабря.

Адвокат обвиняемого подал в Свердловский областной суд апелляционную жалобу, в которой просил изменить для своего подзащитного меру пресечения. Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, жалоба осталась без удовлетворения.

Напомним, операция по поимке Гии прошла вечером 31 октября в ЖК «Квартал Федерация», где расположен офис Акоева. Там прошли обыски.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе». Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube