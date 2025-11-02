Суд заключил под стражу Гию Свердловского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 30 декабря 2025 года Георгия Акоева, более известного как Гия Свердловский. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

О помещении вора в законе в СИЗО ходатайствовало следствие. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого «вора в законе». «Следствие ходатайствует о заключении Акоева под стражу», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», операция по поимке предполагаемого преступника прошла вечером 31 октября в ЖК «Квартал Федерация», где расположен офис Акоева. Там прошли обыски.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе».

Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube