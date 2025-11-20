В Екатеринбурге остаются 79 пустырей на месте бывших остановок

Администрация Екатеринбурга выделит еще 150 миллионов рублей на монтаж остановок общественного транспорта. На данный момент в городе остается 79 пустырей, где снесли навесы, а жители дожидаются автобусы и трамваи под открытым небом. До конца года мэрия планирует поставить 60 остановок, сообщил депутатам директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин. Остальные 19 появятся в 2026 году.

Однако в городе предусмотрен демонтаж ларьков, совмещенных с остановками – их в городе осталось 129. Пока снос киосков приостановлен по поручению губернатора Дениса Паслера, поэтому вопрос подвис.

Судя по статистике мэрии, снос остановочных навесов по-прежнему идет быстрее, чем восстановление объектов. Установка одной единицы обходится городскому бюджету примерно в 1 миллион рублей. На благоустройство площадок после демонтажа районным администрациям выделено 30 миллионов. Депутаты усомнились, что районам хватит этих денег, но Чаплыгин заверил, что мэрия все просчитала.

Напомним, массово сносить киоски, совмещенные с остановками, в Екатеринбурге начали в 2024 году. Пауза между демонтажем старых объектов и установкой новых растянулась на месяцы. Максим Чаплыгин заявил, что в 2026 году такого рассинхрона не будет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

