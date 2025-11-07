Паслер остановил массовый снос киосков в Екатеринбурге

Губернатор Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову приостановить работы по сносу киосков «до принятия адекватного решения». В этом году заканчивается действие договоров аренды у 1118 нестационарных торговых объектов, большинство из них городские власти считают нелегальными и планируют демонтировать.

Паслер отметил, что получил по этой теме много обращений от жителей и представителей малого бизнеса. «Очевидно, что вопрос требует выработки единого подхода к размещению таких объектов в современном городе, который не будет сдерживать развитие субъектов МСП. Среди возможных решений проблемы – внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты. Например, пересмотреть ограничения на размещение киосков на остановках или отменить требования об обязательном указании координат четырех характерных точек места размещения НТО», – написал губернатор в личном телеграм-канале. Глава Екатеринбурга должен создать межведомственную рабочую группу с участием владельцев киосков и профильных специалистов для выработки совместного решения по вопросу нестационарной торговли. «Рассчитываю, что она начнет работу в ближайшие недели», – написал Паслер.

Напомним, в 2022 году правительство РФ дало регионам право продлевать действующие договоры на размещение НТО на срок до семи лет, что урегулировать сферу уличной торговли. В Свердловской области установили срок в два года. В сентябре 2025 года Седьмой кассационный суд признал незаконным это постановление регионального правительства. На этом основании владельцы киосков начали оспаривать в судах снос торговых точек. Ранее директор департамента потребительского рынка Екатеринбурга Максим Чаплыгин заявлял, что администрация выиграла все суды по этим делам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

