«Все зачищать – это было неправильно», – Паслер о сносе киосков в Екатеринбурге

Губернатор Денис Паслер на прямой линии высказался о ситуации с массовым сносом киосков в Екатеринбурге.

«Это вопрос непростой. Как мне кажется, на сегодняшний день мы нашли статус-кво, который должен заново перезапустить совместные действия бизнеса и власти на территории города. С одной стороны, было принято решение о приостановке сноса [киосков], с другой стороны, нельзя сказать, что проблем [в этом секторе] нет. На встрече с бизнесом я честно сказал, что убирать все сплошняком – это неправильно и несправедливо. Но есть немало объектов, установленных с нарушениями, – например, размещенных на газовых или теплосетях. Это нельзя игнорировать. Есть объекты, мягко говоря, некрасивые для такого города, как Екатеринбург. НТО должны быть стандартизированы и не представлять рисков для жителей. И надо определить, где можно ставить киоски, а где нельзя. На гостевых маршрутах, на основных магистралях, в центре города, в том числе и на остановках, – киосков быть не должно. Но с другой стороны, если что-то убирать, надо предложить что-то взамен. Если в схеме было 2400 НТО, можно было что-то сдвинуть, поменять место. Но зачищать всех под одну гребенку не надо было», – заявил Денис Паслер.

Глава региона отметил, что по его поручению в Екатеринбурге будет еженедельно собираться совместная комиссия с представителями городской администрации и владельцев киосочного бизнеса. Участники комиссии будут находить общие подходы к размещению киосков в городе.

«Если потребуется, я буду и дальше смотреть, как все реализуется. Но в интересах всех – и города, и бизнеса, в котором занято немало людей», – отметил Паслер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

