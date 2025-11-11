Депутаты поспорили, где фрукты дешевле – в киосках или магазине

В Екатеринбургской думе внезапно возник спор о разнице стоимости овощей и фруктов в киосках и розничных магазинах.

Депутат Константин Киселев заявил, что реформа уличной торговли, начатая мэрией, плохо отразилась на экономическом состоянии некоторых горожан. По его словам, продавцами в киосках «Роспечати» часто подрабатывали пенсионеры, а сейчас они лишились дополнительного дохода. Кроме того, по заверениям Киселева, продукция в киосках дешевле, чем в обычных магазинах. «Есть люди, которые выживают на 20-30 тысяч рублей. И для них принципиально сэкономить 50-100 рублей на фруктах», – сообщил депутат на пленарном заседании думы.

Александр Колесников упрекнул коллегу в пиаре на защите бедных, сказав, что тот льет «крокодиловы слезы». «Мне тоже не нравится, что сносят хорошие [фруктовые] киоски. Но то, что в киосках фрукты дешевле, – это миф! Там они могут быть лучше, это да. Я знаю киоск на Испанских Рабочих и Мельковской, там Наташа, она сама ездит на базу и выбирает фрукты. У нее качество хорошее. Но там не дешевле, что вы врете-то! Ты хоть зайди в киоск, посмотри, покупатель тоже мне!» – возмутился Колесников.

Массовый снос киосков в Екатеринбурге начался в 2024 году. Торговые точки убирают по мере истечения сроков договоров аренды, если они не попали в новую схему размещения НТО. В этом году мэрия планировала демонтировать более тысячи киосков, несмотря на судебные иски предпринимателей. Однако по поручению губернатора Дениса Паслера снос киосков был приостановлен до урегулирования споров с владельцами НТО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

