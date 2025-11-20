Киоски в Екатеринбурге массово кочуют на частные земли

Владельцы киосочного бизнеса начали переносить торговые точки на частную территорию. Ларьки все чаще появляются возле многоквартирных домов и торговых центров, нередко вызывая возмущение жителей. Но мэрия никак не может повлиять на коммерсантов, кроме выписывания штрафов за нарушение правил благоустройства.

На сегодняшний день в городе насчитывается 715 киосков, размещенных на землях третьих лиц, сообщил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин на заседании комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы. Больше всего таких объектов в Орджоникидзевском (163) и Чкаловском (159) районах. По словам чиновника, многие киоски возле многоквартирных домов установлены либо нелегально, либо с нарушениями. Предприниматели заключают договоры на размещение ларьков напрямую с управляющими компаниями или ТСЖ, зачастую это проходит без согласования с жильцами. Киоски могут быть незаконно врезаны в электросеть, стоять на газовых сетях или не платить за вывоз мусора. Собственников таких объектов приходится разыскивать с помощью полиции, отметил Максим Чаплыгин.

С начала года мэрия выявила 176 нестационарных торговых объектов (НТО) на частных землях, чей внешний вид не соответствовал муниципальным требованиям. Из них лишь 43 объекта были привлечены к административной ответственности. Собственники НТО были оштрафованы на общую сумму 381 тысяча рублей, на сегодня выплачено 57 тысяч рублей.

При этом владельцы киосков крайне неохотно участвуют в аукционах на получение мест на муниципальных землях. В 2025 году мэрия заключила всего 14 договоров аренды. Как указал Максим Чаплыгин, собственников НТО либо не устраивает предлагаемый участок (коммерсанты не хотят ставить киоски в отдаленных районах), либо возникает проблема с демонтажем объекта прежнего правообладателя участка. Сегодня из-за судебных исков на 400 киосков наложены обеспечительные меры, мэрия не может их снести.

«Муниципальный контроль важен, но у администрации нет инструментов влияния на НТО. Вы добьетесь того, что все киоски уйдут на частные земли, а вы их даже вынести не сможете. Только штраф наложить в 3 тысячи рулей», – заявил депутат от «Новых людей» Сергей Козлов. По его словам, предприниматели не хотят участвовать в муниципальных аукционах из-за сложных условий. Чаплыгин ответил, что город обязан регламентировать сферу нестационарной торговли – предпринимателям предлагаются те условия, что соответствуют требованиям безопасности.

