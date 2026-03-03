Киоски на частных землях включат в общую схему размещения – если свердловское правительство одобрит федеральный закон

Администрация Екатеринбурга ищет способы контролировать размещение киосков на частных землях. Предприниматели не хотят участвовать в муниципальных аукционах и предпочитают напрямую заключать договоры аренды с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы ставить ларьки на территории многоквартирных домов. Большинство таких торговых точек размещены с нарушениями, заявил директор департамента потребительских услуг Максим Чаплыгин.

Вопрос рассматривался сегодня на заседании комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы. По словам Чаплыгина, за год количество киосков на землях третьих лиц (к ним относятся территории торговых центров, многоквартирных домов и частный сектор) выросло на 32%. При этом лишь единицы киосков во дворах стоят на законных основаниях, то есть с согласия всех жильцов. Зачастую управляющие компании и ТСЖ используют протоколы 10-летней давности, по которым собственники наделили их правом заключать договоры с предпринимателями. «Но этого недостаточно. Должно быть общее голосование жильцов, чтобы на их территории появился НТО», – подчеркнул Максим Чаплыгин.

По словам чиновника, зачастую киоски на частных землях размещены с нарушениями – стоят на узком тротуаре или газоне, находятся в зоне инженерных сетей, имеют ненадлежащий внешний вид, при их установке не соблюдаются санитарные требования. Однако сейчас у мэрии нет полномочий сносить такие объекты. Чиновники используют муниципальный контроль, чтобы штрафовать нарушителей. В 2025 году к административной ответственности были привлечены владельцы 153 НТО.

Ситуация может измениться осенью этого года, если свердловское правительство одобрит изменения ФЗ-131. В этом случае муниципалитет получит право вносить киоски на частных землях в общую схему размещения НТО – а значит, контролировать их распространение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube