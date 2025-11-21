Мэрия: к концу 2025 средняя зарплата в Екатеринбурге превысит 118 тысяч рублей

Средняя зарплата работников средних и крупных предприятий в Екатеринбурге с января по август 2025 года составила 112 тысяч рублей, а к концу года превысит уже 118 тысяч рублей. Такие показали заложены в социально-экономическом прогнозе Екатеринбурга на 2026-2028 годы, который предваряет обсуждение бюджета на следующий год.

Документ в городской думе представил директор департамента экономики Алексей Прядеин. «Уровень реальной заработной платы в Екатеринбурге с 2018 года увеличился на 60%. К концу 2028 года прогнозируется, что средняя начисленная зарплата работников крупных предприятий составит 150 тысяч рублей», – сообщил чиновник.

Депутаты скептически отнеслись к этим цифрам. Михаил Вечкензин заметил, что вместе с зарплатами растут потребительские цены, а это значит, что реальные доходы горожан снижаются.

«Компенсационный рост зарплат неравномерный. Какая-то часть продукции и услуг дорожает быстрее, но официальная статистика учитывает усредненные показатели. Поэтому у нас и получается рост реальной заработной платы, хотя доля расходов на продукты питания растет, и это не очень хорошо. Тем не менее государство принимает серьезные усилия по развитию внутреннего производства, чтобы расширить потребительскую корзину», – ответил Прядеин.

Депутаты вновь усомнились – в отечественном производителе. «В следующем году вырастут налоги. Смогут ли наши предприятия в таких условиях конкурировать с продукцией из дружественных стран в плане ценовой политики?» – не унимался Вечкензин.

На это Прядеин простодушно заявил, что российские производители не должны сдаваться перед китайскими компаниями. «Мы избавились от зависимости от импорта западных стран не для того чтобы впасть в зависимость от восточных стран. Технологический суверенитет никто не отменял», – заключил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

