Депутат и чиновник поспорили о причинах низкой рождаемости

К 2029 году население Екатеринбурга составит 1 миллион 621 тысячу человек. Численность горожан вырастет в основном за счет миграции – как из других регионов России, так и из-за рубежа. Об этом сообщил директор департамента экономики Алексей Прядеин, представив в городской думе социально-экономический прогноз развития Екатеринбурга на ближайшие три года.

«За январь-октябрь в Екатеринбурге родилось 15 040 детей, а умерло 14 307 человек. Таким образом, естественный прирост населения в 2025 году у нас составил 733 человека. Но в прогнозируемом периоде (2026-2029 годы) ожидается снижение рождаемости по объективным причинам: старение населения и снижение количества женщин репродуктивного возраста. Вместе с тем, в связи с развитием различных форм занятости и повышения трудовой мобильности ожидается стабилизация миграционных потоков. Прогнозируется, что население Екатеринбурга будет увеличиваться на 10 тысяч человек в год за счет миграции», – доложил Алексей Прядеин на совместном заседании думских комиссий по бюджету и экономическому развитию.

Отчет вызвал негодование у депутата от партии «Новые люди» Сергея Козлова. «Вы что, реально считаете, что спад рождаемости идет из-за уменьшения количества женщин? Основная причина низкой демографии – непростая экономическая обстановка. Никого вы не заставите рожать трех-четырех детей, если стабильности нет. Реальная средняя зарплата в 150 тысяч рублей, которую вы указали в прогнозе, совершенно не отражает реалии. Нужна поддержка для многодетных семей. А у нас даже льгот на уровне города для них нет», – заявил депутат.

Алексей Прядеин в ответ сказал, что в прошлых столетиях, когда уровень жизни был существенно ниже, и не было медицины, люди рожали по 10-15 детей. «Сегодня демографическая ситуация не связана с доходами населениями и экономикой. Это объективный социальный процесс. В пример можно привести Китай: как только страна победила бедность, там началась депопуляция», – отметил чиновник.

«Какой кошмар», – ужаснулся Сергей Козлов. Но Прядеин продолжил: «В России коэффициент рождаемости не изменился, но количество женщин фертильного возраста стало меньше. Отсюда и идет снижение рождаемости».

Напомним, социально-экономический прогноз развития Екатеринбурга депутаты заслушивают в преддверии бюджетных чтений. На основе статистики городские власти принимают решения, куда тратить деньги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

