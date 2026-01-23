В России продолжает падать рождаемость

Суммарный коэффициент рождаемости в России, согласно официальной статистике, составил на декабрь 2025 года 1,374. В сравнении с данными Росстата по итогам 2024 года произошло снижение показателя – тогда он составлял 1,4. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Наиболее высокий коэффициент рождаемости в декабре 2025 года фиксировался в Чечне (2,596), Туве (2,214) и Ямало-Ненецком автономном округе (2,01). Ниже всего показатели в Ленинградской (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской областях (1,059). Как отмечает издание, в статистике не учитывались показатели по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Также зафиксировано снижение суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. В декабре прошлого года он составил 0,362 по стране без учета новых регионов, в то время как в 2024 году он был на уровне 0,376.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода – с 15 до 50 лет. Для естественного воспроизводства населения он должен составлять не менее 2,1.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube