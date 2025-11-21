российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 13:30 мск

Арестован учитель игры на балалайке, который душил мальчиков пакетами (ФОТО)

Фото: прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге арестован 33-летний учитель музыки Артем Ваганов, которого обвиняют покушении на убийство нескольких подростков. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал мальчикам пакет на голову удерживал его, пока они не начинали задыхаться. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Ваганова в СИЗО до 19 января 2026 года.

Ранее портал е1.ru писал, что фигурант приглашал учеников к себе домой и убеждал их, что так проверяет дыхание. У обвиняемого было несколько аккаунтов в соцсетях, один из них он зарегистрировал под именем Анатолия Сливко – так звали известного маньяка и педофила, который душил веревками мальчиков-подростков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

