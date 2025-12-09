Душивший детей учитель игры на балалайке не смог выйти из СИЗО

Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего учителя игры на балалайке Артема Ваганова, которого обвиняют в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат Ваганова подал апелляцию, в которой просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но областной суд отказал.

Напомним, 33-летний учитель музыки Артем Ваганов, которого обвиняют в покушении на убийство нескольких подростков, был арестован 21 ноября. По версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал мальчикам пакет на голову удерживал его, пока они не начинали задыхаться. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Ваганова в СИЗО до 19 января 2026 года. У обвиняемого было несколько аккаунтов в соцсетях, один из них он зарегистрировал под именем Анатолия Сливко – так звали известного маньяка и педофила, который душил веревками мальчиков-подростков. Дома у него нашли книгу еще про одного серийного маньяка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube