Мать подростка, которого душил учитель-балалаечник, не обращалась в полицию

Дело екатеринбургского преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, которого обвиняют в покушении на убийство подростка, стало темой передачи «Пусть говорят» на Первом канале. Гости программы заявили, что о «странностях» педагога знали не только многие дети, но и некоторые родители.

Так, юрист Артем Коноплев заявил, что общался с матерью подростка, который попал на скандальное видео с удушением пакетом, и она не собиралась никуда жаловаться. «Она признает, что это ее ребенок, но на мой прямой вопрос, будет ли она обращаться в правоохранительные органы, она ответила категорически нет, она не хочет «позориться», – сказал гость передачи.

Один из подростков, благодаря которому видео попало в сеть, рассказал, что старшеклассники приходили домой к Ваганову группами от двух до шести человек, но «проверку дыхания» с помощью пакета соглашались проходить не все. Остальные подростки выполняли роль «группы поддержки». В конце концов один из подростков осознал, что происходящее ненормально, тайком снял «испытания» на видео, оно завирусилось в сети, после чего разгорелся скандал.

Бывшая одноклассница Артема Ваганова рассказала, что в детстве он хорошо учился, но был объектом буллинга. Его воспитывали только мама и бабушка, давать отпор обидчикам он не умел.

Сразу после выхода программы в эфир председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовных дел и по доводам программы.

«В эфире федерального канала сообщалось, что в Свердловской области преподаватель образовательного учреждения совершал в отношении подростков противоправные действия. Отмечается, что ситуация длительное время оставалась неизвестной родителям детей. Администрацией образовательного учреждения мер в отношении сотрудника не принималось», – сообщили в СКР.

Как сообщал «Новый День», 33-летний учитель музыки Артем Ваганов, которого обвиняют в покушении на убийство нескольких подростков, был арестован 21 ноября. По версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал мальчикам пакет на голову и удерживал его, пока они не начинали задыхаться. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Ваганова в СИЗО до 19 января 2026 года. У обвиняемого было несколько аккаунтов в соцсетях, один из них он зарегистрировал под именем Анатолия Сливко – так звали известного маньяка и педофила, который душил веревками мальчиков-подростков. Дома у него нашли книгу еще про одного серийного маньяка – «Фишера».

