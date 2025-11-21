Бывший мэр Красноуфимска останется в СИЗО

Сегодня Красноуфимский районный суд вынес решение по продлению меры пресечения бывшему мэру Красноуфимска Михаилу Коневу.

Как сообщили в пресс-службе суда, по ходатайству следователя Конева оставят в СИЗО до 25 декабря. Он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности».

Отметим, на прошедших губернаторских выборах Красноуфимск под руководством Конева показал один из самых низких уровней поддержки кандидату от партии власти. Денис Паслер получил около 47% голосов, коммунист Александр Ивачев – почти 30%. В целом по области их результаты составили 61,3% и 15,25%.

Красноуфимск, Елена Владимирова

