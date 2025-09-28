Бывшего мэра уральского города отправили под арест на два месяца (ФОТО)

Бывшего главу Красноуфимска Михаила Конева поместили под арест до 24 ноября.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Конева обвиняют в совершении преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности).

На суде прокурор заявил, что, оставшись на свободе, Конев может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на бывших подчиненных, скрыться от органов следствия и суда.

Как уже писал «Новый День», 25 сентября Михаил Конев ушел в отставку с поста мэра Красноуфимска. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил временно исполняющим полномочия главы Юрия Ладейщикова – замглавы Красноуфимска по социальной политике.

Отметим, на прошедших губернаторских выборах Красноуфимск показал один из самых низких уровней поддержки кандидату от партии власти. Денис Паслер получил около 47% голосов, коммунист Александр Ивачев – почти 30%. В целом по области их результаты составили 61,3% и 15,25%.

