Уголовное дело бывшего мэра Красноуфимска передали в суд

Дело бывшего главы Красноуфимска Михаила Конева передано в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, мошенничестве и незаконной передаче огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 2021 году Конев фиктивно устроил председателя городской думы Анатолия Худякова на должность заместителя директора МУП «ЖКУ». При этом фактически Худяков не работал, однако с декабря 2021 года по декабрь 2024 года получал зарплату, причинив предприятию ущерб в сумме свыше 3,4 млн рублей. Худякова будут судить отдельно.

Кроме того, бывший мэр Конев незаконно передал своему отцу, не имеющему соответствующего разрешения, огнестрельное оружие с нарезным стволом «ИЖ-94».

Конев вину не признал, от дачи показаний отказался.

25 сентября Михаил Конев ушел в отставку с поста мэра Красноуфимска, а еще через два дня его арестовали.

