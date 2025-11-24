Бывший заместитель главы Режа арестован за взятку

Режевской городской суд постановил заключить под стражу бывшего заместителя главы администрации Режевского муниципального округа Александра Качурина. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

53-летний Качурин на посту вице-мэра отвечал за вопросы строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи. По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый получил от строительной компании, с который был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги, крупную взятку «за совершение заведомо незаконных действий и бездействие в пользу указанного юридического лица». Прокурор в суде ходатайствовал об аресте Качурина, поскольку ему вменяется тяжкое преступление. Кроме того, обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или скрыть доказательства, оказывать давление на других фигурантов дела. Суд отправил бывшего вице-мэра в СИЗО до 22 января 2026 года.

Реж

